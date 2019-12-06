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Валерий Леонтьев раскрыл подробности ограбления его квартиры

Певец Валерий Леонтьев рассказал, как однажды ограбили его квартиру. Артист поделился подробностями с журналистами на церемонии вручения наград Национальной музыкальной премии “Виктория”.

На мероприятии Валерий Леонтьев был удостоен статуэткой за развитие отечественной музыки. На церемонию вручения певец прибыл в элегантном черном костюме, а награду ему вручил композитор Игорь Крутой. Со сцены артист признался, что очень ценит все полученные призы, поскольку недавно пережил ограбление квартиры и чуть не лишился своей стены с памятными музыкальными регалиями. Артист отметил, что не помнит, где находился в тот момент, но по возвращению домой обнаружил пропажу ценностей. Однако его витрина с кубками оказалась нетронута. Артист хочет верить, что воры не стали воровать эти вещи из-за уважения, а не потому, что посчитали их дешевыми.

Как передает StarHit, в последний раз квартиру Леонтьева грабили в 2012 году, когда вынесли ювелирные украшения, часы с бриллиантами и 5 миллионов рублей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:31

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