Валерий Леонтьев раскрыл подробности ограбления его квартиры





На мероприятии Валерий Леонтьев был удостоен статуэткой за развитие отечественной музыки. На церемонию вручения певец прибыл в элегантном черном костюме, а награду ему вручил композитор Игорь Крутой. Со сцены артист признался, что очень ценит все полученные призы, поскольку недавно пережил ограбление квартиры и чуть не лишился своей стены с памятными музыкальными регалиями. Артист отметил, что не помнит, где находился в тот момент, но по возвращению домой обнаружил пропажу ценностей. Однако его витрина с кубками оказалась нетронута. Артист хочет верить, что воры не стали воровать эти вещи из-за уважения, а не потому, что посчитали их дешевыми.Как передает StarHit, в последний раз квартиру Леонтьева грабили в 2012 году, когда вынесли ювелирные украшения, часы с бриллиантами и 5 миллионов рублей.