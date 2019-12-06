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Специалисты по этикету не увидели проблемы в сидячем слушании гимна Ангелой Меркель

Ангела Меркель сидела во время исполнения гимна Казахстана во время встречи с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым, но эксперты по этикету не считают это проблемой. Причиной этому может являться здоровье канцлера.

В последнее время Меркель все гимны предпочитает слушать сидя. Здоровым людям необходимо во время важных церемоний и мероприятий стоять при исполнении гимна, но больным разрешается сидеть, что одобряется этикетом. Канцлеру не решается вставать со стула в связи с опасением нового приступа, произошедшего с ней летом во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Руководитель немецкого правительства собирается доработать на своем посту до осени 2021 года. Специалисты по политике Германии в РАН не видят причин досрочного увольнения Меркель. Она может до конца срока своих полномочий продолжать держать власть в своих руках, если из правящей коалиции не выйдут социал-демократы. На ее место претендуют глава Минздрава Йенс Шпан, экс-председатель парламентского блока ХСС/ХДС Фридрих Мерц и генсекретарь СДПГ Аннегрет Кармп-Карренбауэр.

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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:38

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