Специалисты по этикету не увидели проблемы в сидячем слушании гимна Ангелой Меркель





В последнее время Меркель все гимны предпочитает слушать сидя. Здоровым людям необходимо во время важных церемоний и мероприятий стоять при исполнении гимна, но больным разрешается сидеть, что одобряется этикетом. Канцлеру не решается вставать со стула в связи с опасением нового приступа, произошедшего с ней летом во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.Руководитель немецкого правительства собирается доработать на своем посту до осени 2021 года. Специалисты по политике Германии в РАН не видят причин досрочного увольнения Меркель. Она может до конца срока своих полномочий продолжать держать власть в своих руках, если из правящей коалиции не выйдут социал-демократы. На ее место претендуют глава Минздрава Йенс Шпан, экс-председатель парламентского блока ХСС/ХДС Фридрих Мерц и генсекретарь СДПГ Аннегрет Кармп-Карренбауэр.