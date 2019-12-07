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Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми внуками

Народная артистка Надежда Бабкина показала редкое семейное фото, на котором позирует вместе со всеми внуками. Звезда опубликовала новый кадр на своей странице в сети Instagram.

Надежда Бабкина имеет внука и двух внучек от сына Данилы Заседателева. Сейчас старшему ребенку юриста Георгию 9 лет, а дочерям Вере и Марфе 6 лет и 4 года соответственно. Звезда показала, как проводит время вместе с детьми, что поклонники назвали трогательным и редким кадром. В своем микроблоге артистка крайне редко публикует семейные снимки. В подписи к фото она отметила, что на встрече с внуками помогала им писать письмо Деду Морозу.

Около 15 лет Надежда Бабкина состоит в отношениях с 39-летним Евгением Гором. Несмотря на разницу в возрасте пара выглядит счастливой и собирает приятные пожелания от поклонников. В предыдущих интервью артистка призналась, что ревнует возлюбленного к “молодым девицам”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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