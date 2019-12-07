Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми внуками

Надежда Бабкина имеет внука и двух внучек от сына Данилы Заседателева. Сейчас старшему ребенку юриста Георгию 9 лет, а дочерям Вере и Марфе 6 лет и 4 года соответственно. Звезда показала, как проводит время вместе с детьми, что поклонники назвали трогательным и редким кадром. В своем микроблоге артистка крайне редко публикует семейные снимки. В подписи к фото она отметила, что на встрече с внуками помогала им писать письмо Деду Морозу.Около 15 лет Надежда Бабкина состоит в отношениях с 39-летним Евгением Гором. Несмотря на разницу в возрасте пара выглядит счастливой и собирает приятные пожелания от поклонников. В предыдущих интервью артистка призналась, что ревнует возлюбленного к “молодым девицам”.