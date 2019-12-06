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Анастасия Коткова подтвердила беременность и показала снимки УЗИ

Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Коткова ждет ребенка. Когда девушка отвечала на вопросы подписчиков, то призналась, что находится, в положении и даже показала доказательства.

Анастасия Коткова подтвердила беременность и показала снимки УЗИ

В этом году в конце ноября Анастасия Коткова не раз говорила, что у нее все признаки беременности. А когда она все-таки решилась сделать тест, то у нее был шок. Оказалось, что она правда скоро станет мамой. Девушка очень сильно растерялась и не поняла, а что ей делать дальше и отправилась в монастырь. Однако на Коткову обрушилось очень много негатива. Практически каждый день Анастасии писали о том, что ей должно быть стыдно, ведь она пытается всех обмануть и рассказать о ребенке, которого на самом деле нет.

Анастасии Котковой надоела сложившаяся ситуация, и она прервала молчание. Тем более, что девушку практически каждый день обвиняли в пиаре на собственном положении. В ответ она показала снимки УЗИ.


Анастасия Коткова утверждает, что, несмотря ни на что, она счастлива. Помимо этого, Коткова заверяет, ее последним партнером был Захар Саленко, а значит и папой будущего ребенка является он.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:32

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