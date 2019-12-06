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Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина

Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина. Причиной является то, что знаменитости не состояли в официальном браке, кроме того, спортсмен добровольно помогает своим детям.
Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина

Юлия Барановская отметила, что вопрос алиментов у нее с Андреем Аршавиным никогда на поднимался. Главных причин всего две. Пара не состояла в официальном браке, а просто жила вместе. Поэтому, согласно законам, телеведущая не может претендовать на выплаты от футболиста, однако она могла бы доказать в суде его отцовство, если бы была необходимость. При этом Юлия Барановская отмечает, что Андрей Аршавин добровольно помогает детям и никогда не оставляет их в беде. Сразу после развода футболист переводил наследникам по 5 млн рублей ежемесячно. После того, как спортсмен ушел из Зенита и женился, ситуация изменилась. Сейчас он переводит матери своих детей всего 300 тысяч.

Такое сокращение переводов никак не сказалось на Юлии Барановской и ее семье. К этому времени телеведущая стала хорошо зарабатывать, и некоторые даже считают, что ее заработок сейчас превосходит доходы Андрея Аршавина. При этом знаменитость отмечает, что уважает спортсмена за его позицию. Несмотря на их расставание, он остается любящим отцом, который готов в любой ситуации прийти на помощь своим наследникам и подставить им плечо.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:17

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