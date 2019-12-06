Ирина Розанова поздравила брата с днем рождения и извинилась за потраченное детство

Впервые подписчики народной артистки смогли увидеть в ее Instagram-аккаунте совместный снимок с родным братом, который старше актрисы на девять лет. Павел Розанов 5 декабря отметил свой очередной день рождения, а знаменитая сестра опубликовала в микроблоге трогательный пост, посвященный ее родственнику.Ирина Розанова благодарит его за заботу, когда в детстве брату актрисы приходилось сидеть с сестрой дома, пока его ровесники играли в футбол во дворе, и за строгость, когда, будучи юной, будущая артистка сбегала из пионерских лагерей, а Павел в наказание устраивал ей домашний арест до приезда родителей, за что она ему очень благодарна. Также вспомнила Ирина Розанова и то, что ее родственник не стал артистом, как она и родители, а пошел в инженеры, но все равно смог потрудиться в театре и вместе с ней объездить много городов, получив невероятные впечатления. Она попросила у него прощения за «потраченное детство» и поздравила с праздником.