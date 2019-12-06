Обновленный ГАЗ “Соболь” 4х4 позиционируют как комфортабельное авто для туристов





Эксперты указали на преимущества отечественного микроавтобуса ГАЗ “Соболь” 4х4, который оснастили жестким подключаемым передним мостом, блокировкой заднего дифференциала и другими полезными функциями. Специалисты отмечают, что новые опции не доступны каждому зарубежному внедорожнику. Для туристов эта машина может оказаться достойной альтернативой Land Cruiser. “Соболь” доказал легкость поездки по лесному массиву, что может пригодится любителям автотуризма. Машина потребляет мало топлива благодаря экономному дизельному мотору.В салоне машины сразу несколько пассажиров могут с комфортом разместится на ночевку. Дополнительный багажник на крыше поможет освободить пространство в салоне.