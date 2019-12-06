Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных авто
Hyundai изучает возможность начать продажи на рынке России водородных авто. Ключевой проблемой при реализации плана эксперты считают отсутствие соответствующей инфраструктуры.
В настоящий период времени представители Hyundai инициировали диалог с Росатомом о решении указанной проблемы. Сейчас такой транспорт негде обслуживать и заправлять, что надеется исправить разработчик. В дальнейшем планируется начать выпуск в России подобные машины. Как объяснила занимающая пост управляющего директора Hyundai в странах СНГ Анна Панарина, пока развитие сотрудничества в данном направлении затормаживает отсутствие условий для данных авто, что является ключевой проблемой.
Как известно, компания Hyundai одной из первых начала производство авто на водородном топливе. В ряде стран бренд предлагает сразу несколько моделей.
В настоящий период времени представители Hyundai инициировали диалог с Росатомом о решении указанной проблемы. Сейчас такой транспорт негде обслуживать и заправлять, что надеется исправить разработчик. В дальнейшем планируется начать выпуск в России подобные машины. Как объяснила занимающая пост управляющего директора Hyundai в странах СНГ Анна Панарина, пока развитие сотрудничества в данном направлении затормаживает отсутствие условий для данных авто, что является ключевой проблемой.
Как известно, компания Hyundai одной из первых начала производство авто на водородном топливе. В ряде стран бренд предлагает сразу несколько моделей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50