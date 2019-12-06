Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных авто





В настоящий период времени представители Hyundai инициировали диалог с Росатомом о решении указанной проблемы. Сейчас такой транспорт негде обслуживать и заправлять, что надеется исправить разработчик. В дальнейшем планируется начать выпуск в России подобные машины. Как объяснила занимающая пост управляющего директора Hyundai в странах СНГ Анна Панарина, пока развитие сотрудничества в данном направлении затормаживает отсутствие условий для данных авто, что является ключевой проблемой.Как известно, компания Hyundai одной из первых начала производство авто на водородном топливе. В ряде стран бренд предлагает сразу несколько моделей.