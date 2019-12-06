Звезда «Дом-2» Анастасия Голд не разрешает участницам проекта даже трогать Илью Яббарова





Валентина Преснякова уже прилетела на Остров любви и рассказала Анастасии Голд о своем милом общении с ее бойфрендом Ильей Яббаровым. По ее словам, он подвез ее на своей машине, а также для того, чтобы сделать снимо,к она присела к нему на колени. Голд сказала Пресняковой, что после такого поведения ей лучше даже не приближаться к ней даже на метр.Досталось и самому Илье Яббарову. Анастасия Голд в очередной раз ему позвонила и попросила, чтобы подобное больше не повторилось, потому что иначе им все-таки придется окончательно расстаться. Она сказала ему, что не разрешает возить на автомобиле представительниц прекрасного пола, а также прикасаться к ним даже если это ради удачного снимка.Какой выбор сделает Илья Яббаров, остается только догадываться, ведь ранее он уже говорил, что если Анастасия будет ставить условия, то они точно расстанутся.