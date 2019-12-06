Звезда «Дом-2» Анастасия Голд не разрешает участницам проекта даже трогать Илью Яббарова
Участница «Дом-2» Анастасия Голд продолжает ставить ультиматумы Илье Яббарову. На этот раз она запретила, чтобы к нему кто-либо из девушек приближался даже на метр.
Валентина Преснякова уже прилетела на Остров любви и рассказала Анастасии Голд о своем милом общении с ее бойфрендом Ильей Яббаровым. По ее словам, он подвез ее на своей машине, а также для того, чтобы сделать снимо,к она присела к нему на колени. Голд сказала Пресняковой, что после такого поведения ей лучше даже не приближаться к ней даже на метр.
Досталось и самому Илье Яббарову. Анастасия Голд в очередной раз ему позвонила и попросила, чтобы подобное больше не повторилось, потому что иначе им все-таки придется окончательно расстаться. Она сказала ему, что не разрешает возить на автомобиле представительниц прекрасного пола, а также прикасаться к ним даже если это ради удачного снимка.
Какой выбор сделает Илья Яббаров, остается только догадываться, ведь ранее он уже говорил, что если Анастасия будет ставить условия, то они точно расстанутся.
Валентина Преснякова уже прилетела на Остров любви и рассказала Анастасии Голд о своем милом общении с ее бойфрендом Ильей Яббаровым. По ее словам, он подвез ее на своей машине, а также для того, чтобы сделать снимо,к она присела к нему на колени. Голд сказала Пресняковой, что после такого поведения ей лучше даже не приближаться к ней даже на метр.
Досталось и самому Илье Яббарову. Анастасия Голд в очередной раз ему позвонила и попросила, чтобы подобное больше не повторилось, потому что иначе им все-таки придется окончательно расстаться. Она сказала ему, что не разрешает возить на автомобиле представительниц прекрасного пола, а также прикасаться к ним даже если это ради удачного снимка.
Какой выбор сделает Илья Яббаров, остается только догадываться, ведь ранее он уже говорил, что если Анастасия будет ставить условия, то они точно расстанутся.