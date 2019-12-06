Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления чая





Многие считают, что чай является безобидным и не имеет противопоказаний, однако это заблуждение. Из-за своего состава этот горячий напиток приводит к повышению кислотности желудка, а это может спровоцировать изжогу, проблемы с пищеварением и вздутие. Также от данного горячего напитка стоит отказаться людям, у которых обострились хронические заболевания ЖКТ: язва желудка, двенадцатиперстной кишки и других подобных болезней. Стоит знать, что чай обладает тонизирующим эффектом. В нем содержится кофеин, поэтому он приводит к повышению давления во всем организме. Большая чашка этого горячего напитка может вызвать учащенное сердцебиение или тахикардию. Также он опасен для людей, страдающих гипертонической болезнью и атеросклерозом.Специалисты советуют не пить чай перед сном, так как он приводит к возбуждению отдельных систем организма и мешает засыпанию. Если у человека имеется противоположный эффект и этот напиток вызывает сонливость – необходимо обратить к врачу. Также важно знать, что чай способен привести к головной боли и расстройствам нервной системы. Именно поэтому людям, страдающим перепадами настроения, лучше от него отказаться.