АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления чая

Врачи рассказали о том, что некоторым людям лучше избегать употребления чая. От этого горячего напитка стоит отказаться тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.
Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления чая

Многие считают, что чай является безобидным и не имеет противопоказаний, однако это заблуждение. Из-за своего состава этот горячий напиток приводит к повышению кислотности желудка, а это может спровоцировать изжогу, проблемы с пищеварением и вздутие. Также от данного горячего напитка стоит отказаться людям, у которых обострились хронические заболевания ЖКТ: язва желудка, двенадцатиперстной кишки и других подобных болезней. Стоит знать, что чай обладает тонизирующим эффектом. В нем содержится кофеин, поэтому он приводит к повышению давления во всем организме. Большая чашка этого горячего напитка может вызвать учащенное сердцебиение или тахикардию. Также он опасен для людей, страдающих гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Специалисты советуют не пить чай перед сном, так как он приводит к возбуждению отдельных систем организма и мешает засыпанию. Если у человека имеется противоположный эффект и этот напиток вызывает сонливость – необходимо обратить к врачу. Также важно знать, что чай способен привести к головной боли и расстройствам нервной системы. Именно поэтому людям, страдающим перепадами настроения, лучше от него отказаться.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Розанова поздравила брата с днем рождения и извинилась за потраченное…
Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных…
Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления…
Microsoft может выпустить приложение IoT на платформе Windows…
Глюкоза поразила зрителей дикими танцами на своем концерте в…
Анастасия Коткова подтвердила беременность и показала снимки…
Врачи назвали опасную для здоровья человека…
Наргиз Закирова уже 5 лет состоит в…
Ученые назвали два главных симптома рака…
Звезда «Дом-2» Анастасия Голд не разрешает участницам проекта даже трогать Илью…
Медики назвали продукты, необходимые для здоровья щитовидной…
Сергей Лазарев скрыл интимные снимки с Полиной Гагариной в…
Названы самые важные для посещения места в…
Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил ее на…
В России врачи удалили у новорожденной опухоль больше ее…
Юрий Лоза прокомментировал слова Раймонда Паулса о “навязчивых” поклонниках из…
В России археологи обнаружили захоронение скифов с сохранившимся головным…
Врачи сделали Мадонне переливание крови с насыщением…
Врачи из Дагестана вылечили суставы пациентки ее…
Появились новые подробности скандала в салоне красоты Ксении…
Олег Газманов заявил, что никогда не помогал взрослым сыновьям…
Минобороны РФ испытало спутник-инспектор в…
В Краснодарском крае годовалого ребенка травмировал упавший на него…
Сосо Павлиашвили посоветовал Раймонду Паулсу ценить…
Выход первого iPhone увеличил количество травм…
На ноге Светланы Лободы увидели «шестой»…
Названы способы защитить банковскую карту от кражи…
Виктор Чайка назвал причины развода с женой после 27 лет…
Польские СМИ заявили об угрозе НАТО со стороны российского гиперзвукового комплекса…
Мария Круглыхина впала в ностальгию по Сергею…
Ученые доказали, что одноклеточный организм способен к…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно устроила истерику на программе "Бородина против…
Обновленный кроссовер Audi Q2 представят в 2020…
Дочь Ксении Бородиной Теона призналась, что очень боится быть…
Ученые обнаружили область мозга, хранящую в одном месте все…
Заслуженная артистка России Ольга Науменко празднует…
Маргирита Ларченко рассказала, чтобы попасть в «Дом-2», нужно понравиться главному…
В Нигерии разработали военные тяжелые бронеавтомобили…
Королевский биограф Анджела Левайн назвала настоящую причину ссоры принцев Уильяма и…
Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что Анастасия Иванова общается с его матерью в…
Просмотреть все новости