Глюкоза поразила зрителей дикими танцами на своем концерте в Москве
Глюкоза поразила публику дикими танцами на своем концерте в Москве. Видеозапись с участием Натальи Чистяковой-Ионовой опубликовала Елена Перминова в режиме Stories на своей странице в сети Instagram.
Для своего выступления Наталья Чистякова-Ионова выбрала сексуальный наряд, не скрывающий стройную фигуру звезды. Короткая юбка открывала вид на ноги, а приталенный топ подчеркивал грудь исполнительницы. Во время танца легкая юбка буквально разлеталась, а энергией Глюкозы оказалась шокирована ее подруга Елена Перминова. Модель также разместила в своем Stories, как артистка оголяет бедро во время танца, приподняв подол.
В танце Наталья Чистякова-Ионова высоко поднимала ноги, размахивала руками и демонстрировала свое тело со всех ракурсов.
Для своего выступления Наталья Чистякова-Ионова выбрала сексуальный наряд, не скрывающий стройную фигуру звезды. Короткая юбка открывала вид на ноги, а приталенный топ подчеркивал грудь исполнительницы. Во время танца легкая юбка буквально разлеталась, а энергией Глюкозы оказалась шокирована ее подруга Елена Перминова. Модель также разместила в своем Stories, как артистка оголяет бедро во время танца, приподняв подол.
В танце Наталья Чистякова-Ионова высоко поднимала ноги, размахивала руками и демонстрировала свое тело со всех ракурсов.