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Ученые назвали два главных симптома рака глаза

Профессор Антония Юссен из Германии рассказала о характере развития рака глаза и назвала два главных симптома этой болезни. Резкое неожиданное падение зрения и разные цвета зрачков во время вспышки света – повод немедленно идти к врачу.

Рак глаза – это редкое, но очень опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, болезнь приводит к разрушению глаз и смерти пациента. Существует два вида рака глаза. Ретинобластома, первый вид, лечится в 95% случаев при оперативном вмешательстве. Обнаружить этот вид болезни можно самостоятельно, присмотревшись к цвету зрачков во время вспышки света. Разные их цвета, когда один красный, а другой оранжевый или белый, могут быть признаками опасного онкологического заболевания.

Симптомом хориоидальной меланомы, другого вида рака, является резкое неожиданное падение зрения. Человек может решить, что ему нужны очки для чтения. По мнению Антонии Юссен, болезнь возникает преимущественно у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Это наиболее опасный вид онкологии, который характеризуется большим риском метастазирования. Ученые подчеркнули, что со всеми проблемами со зрением, даже с теми, которые на первый взгляд кажутся несущественными, нужно обращаться к офтальмологу за консультацией.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:15

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