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Наргиз Закирова уже 5 лет состоит в отношениях

Известная российская певица Наргиз Закирова призналась в том, что уже 5 лет состоит в отношениях. Со своим тнынешним партнером артистка познакомилась еще до того, как развелась c прошлым супругом Филиппом Бальзано.
Наргиз Закирова уже 5 лет состоит в отношениях

Наргиз приняла участие во вручении национальной музыкальной премии «Виктория», на которой она успела пообщаться с журналистами. Певица в очередной раз повторила, что не имеет возможности исполнять песни, написанные во время работы с Максимом Фадеевым, однако она не видит в этом большой проблемы. Звезда считает, что минувшие месяцы, когда она стала свободным артистом, были для нее крайне продуктовыми. Певица успела написать несколько новых песен и составить совершенно новую концертную программу.

При этом у Наргиз хватает времени на личную жизнь. Артистка призналась, что уже давно состоит в отношениях, однако личность своего избранника она раскрывать не собирается. Певица может это сделать в будущем, но пока уверенности в этом нет. Также она призналась, что в отношениях состоит уже на протяжении 5 лет, хотя и старалась не афишировать этот факт.

Напомним, в 2016 году Наргиз развелась со своим супругом Филиппом Бальзано. Это говорит о том, что еще во время того, как певица состояла в браке с этим артистом, она уже жила вместе с другим человеком, сообщает издание kp.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:22

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