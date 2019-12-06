АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил ее на картинге

Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил свою маму на картинге. Бывшая участница «Дом-2» призналась, что с таким водителем ей ничего не страшно.

Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил ее на картинге

Дарья и Сергей Пынзарь решили побаловать своих детей и провели весело время в парке аттракционов. Так, вместе с Давидом звезда телестройки покаталась на машинках. Мальчика посадили за руль, и именно он был водителем.

Поклонники Дарьи Пынзарь не стали скрывать своего восторга и подчеркнули, что ребенок очень умело управляется с автомобилем.
Сама Дарья рассказала, что Давид умеет хорошо управлять. Она лишь жала на педаль, а также выполняла функцию ремня безопасности.

Некоторые пользователи Сети отметили, что у семьи Пынзарь очень деловой малыш, который очень умело водит машину.


Стоит отметить, что сейчас семья Пынзарь живет в Турции, там они приобрели большой коттедж, фото которого они часто размещают в социальных сетях. Их старший сын там уже ходит в школу.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Розанова поздравила брата с днем рождения и извинилась за потраченное…
Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных…
Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления…
Microsoft может выпустить приложение IoT на платформе Windows…
Глюкоза поразила зрителей дикими танцами на своем концерте в…
Анастасия Коткова подтвердила беременность и показала снимки…
Врачи назвали опасную для здоровья человека…
Наргиз Закирова уже 5 лет состоит в…
Ученые назвали два главных симптома рака…
Звезда «Дом-2» Анастасия Голд не разрешает участницам проекта даже трогать Илью…
Медики назвали продукты, необходимые для здоровья щитовидной…
Сергей Лазарев скрыл интимные снимки с Полиной Гагариной в…
Названы самые важные для посещения места в…
Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил ее на…
В России врачи удалили у новорожденной опухоль больше ее…
Юрий Лоза прокомментировал слова Раймонда Паулса о “навязчивых” поклонниках из…
В России археологи обнаружили захоронение скифов с сохранившимся головным…
Врачи сделали Мадонне переливание крови с насыщением…
Врачи из Дагестана вылечили суставы пациентки ее…
Появились новые подробности скандала в салоне красоты Ксении…
Олег Газманов заявил, что никогда не помогал взрослым сыновьям…
Минобороны РФ испытало спутник-инспектор в…
В Краснодарском крае годовалого ребенка травмировал упавший на него…
Сосо Павлиашвили посоветовал Раймонду Паулсу ценить…
Выход первого iPhone увеличил количество травм…
На ноге Светланы Лободы увидели «шестой»…
Названы способы защитить банковскую карту от кражи…
Виктор Чайка назвал причины развода с женой после 27 лет…
Польские СМИ заявили об угрозе НАТО со стороны российского гиперзвукового комплекса…
Мария Круглыхина впала в ностальгию по Сергею…
Ученые доказали, что одноклеточный организм способен к…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно устроила истерику на программе "Бородина против…
Обновленный кроссовер Audi Q2 представят в 2020…
Дочь Ксении Бородиной Теона призналась, что очень боится быть…
Ученые обнаружили область мозга, хранящую в одном месте все…
Заслуженная артистка России Ольга Науменко празднует…
Маргирита Ларченко рассказала, чтобы попасть в «Дом-2», нужно понравиться главному…
В Нигерии разработали военные тяжелые бронеавтомобили…
Королевский биограф Анджела Левайн назвала настоящую причину ссоры принцев Уильяма и…
Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что Анастасия Иванова общается с его матерью в…
Просмотреть все новости