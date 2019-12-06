Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил ее на картинге
Младший сын Дарьи Пынзарь прокатил свою маму на картинге. Бывшая участница «Дом-2» призналась, что с таким водителем ей ничего не страшно.
Дарья и Сергей Пынзарь решили побаловать своих детей и провели весело время в парке аттракционов. Так, вместе с Давидом звезда телестройки покаталась на машинках. Мальчика посадили за руль, и именно он был водителем.
Поклонники Дарьи Пынзарь не стали скрывать своего восторга и подчеркнули, что ребенок очень умело управляется с автомобилем.
Сама Дарья рассказала, что Давид умеет хорошо управлять. Она лишь жала на педаль, а также выполняла функцию ремня безопасности.
Некоторые пользователи Сети отметили, что у семьи Пынзарь очень деловой малыш, который очень умело водит машину.
Стоит отметить, что сейчас семья Пынзарь живет в Турции, там они приобрели большой коттедж, фото которого они часто размещают в социальных сетях. Их старший сын там уже ходит в школу.
Дарья и Сергей Пынзарь решили побаловать своих детей и провели весело время в парке аттракционов. Так, вместе с Давидом звезда телестройки покаталась на машинках. Мальчика посадили за руль, и именно он был водителем.
Поклонники Дарьи Пынзарь не стали скрывать своего восторга и подчеркнули, что ребенок очень умело управляется с автомобилем.
Сама Дарья рассказала, что Давид умеет хорошо управлять. Она лишь жала на педаль, а также выполняла функцию ремня безопасности.
Некоторые пользователи Сети отметили, что у семьи Пынзарь очень деловой малыш, который очень умело водит машину.
Стоит отметить, что сейчас семья Пынзарь живет в Турции, там они приобрели большой коттедж, фото которого они часто размещают в социальных сетях. Их старший сын там уже ходит в школу.