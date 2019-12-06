В Microsoft Store не будет приложения «Блокнот»
Компания Microsoft собиралась предстоящим обновлением Windows 10 20H1 заменить «Блокнот» или же его версией из Store. Недавно выяснилось, что этого не произойдет.
Причина отказа корпорации от своего плана не разглашается, по одной из версий Microsoft сделала это в связи с вероятным проблемами для потребителей, которые не пользуются приложениями из официального магазина, устанавливая обычные аналоги. Компания много работает для популяризации собственных игр и программ, но пока ее усилия не увенчались успехом.
Не стоит исключать, что через время Microsoft выпустит новую версию «Блокнота», но сроки неизвестны. В маркете разработчика имеется достаточно качественных аналогичных вещей. Процесс обновления операционной программы Windows сотрудниками IT-гиганта уже начался.
Причина отказа корпорации от своего плана не разглашается, по одной из версий Microsoft сделала это в связи с вероятным проблемами для потребителей, которые не пользуются приложениями из официального магазина, устанавливая обычные аналоги. Компания много работает для популяризации собственных игр и программ, но пока ее усилия не увенчались успехом.
Не стоит исключать, что через время Microsoft выпустит новую версию «Блокнота», но сроки неизвестны. В маркете разработчика имеется достаточно качественных аналогичных вещей. Процесс обновления операционной программы Windows сотрудниками IT-гиганта уже начался.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:10