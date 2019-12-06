В Microsoft Store не будет приложения «Блокнот»





Причина отказа корпорации от своего плана не разглашается, по одной из версий Microsoft сделала это в связи с вероятным проблемами для потребителей, которые не пользуются приложениями из официального магазина, устанавливая обычные аналоги. Компания много работает для популяризации собственных игр и программ, но пока ее усилия не увенчались успехом.Не стоит исключать, что через время Microsoft выпустит новую версию «Блокнота», но сроки неизвестны. В маркете разработчика имеется достаточно качественных аналогичных вещей. Процесс обновления операционной программы Windows сотрудниками IT-гиганта уже начался.