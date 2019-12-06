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Сергей Лазарев скрыл интимные снимки с Полиной Гагариной в Instagram

Певец Сергей Лазарев скрыл интимные фото с Полиной Гагариной в Instagram. Звезды сделали общие снимки во время церемонии вручения премии “Виктория”.

Для нового кадра звезды позируют за кулисами, где Лазарев нежно обнял Гагарину за талию. Певица выбрала для выступления на мероприятии белое короткое платье, а музыкант появился в черной рубашке и брюках с армейским принтом. В подписи к снимку музыкант назвал исполнительницу прекрасной, а также отметил, что не стал публиковать все сделанные в тот вечер кадры. Поклонники посчитали, что Лазарев прячет интим на скрытых снимках, но Полина Гагарина пообещала опубликовать их самостоятельно.

Свое слово певица сдержала и поклонники смогли просмотреть всю коллекцию кадров. Гагарина рассказала, какое фото считает лучшим, а также призналась, что эта фотосессия с Лазаревым кажется ей самой удачной.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00

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