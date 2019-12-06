Врачи назвали опасную для здоровья человека рыбу
Как правило, рыба позиционируется продуктом, который очень полезен для здоровья. Врачи назвали виды рыб, крайне нежелательные к употреблению.
Наиболее опасная рыба - пангасиус, которую ловят во Вьетнаме в грязном водоеме Меконг. Помимо мусора, этот речной обитатель получает нитрофуразон и полифосфат, считающиеся опасными канцерогенами. Часто пангасиус содержит кишечную палочку. Ярым гурманам рекомендуют употреблять ее один раз в месяц, предварительно тщательно проварив.
Кафельник тоже попал в перечень самых вредных для здоровья человека рыб из-за огромного содержания ртути. Нельзя есть этот вид беременным, детям, а взрослым мужчинам можно употреблять не больше 100 граммов в месяц и только выловленную в средней Атлантике. В соме много антибиотиков и гормонов, но это касается тех экземпляров, выращиваемых в Азии для продажи. Также опасность может представлять рыба Сарпа-Сальпа.
Наиболее опасная рыба - пангасиус, которую ловят во Вьетнаме в грязном водоеме Меконг. Помимо мусора, этот речной обитатель получает нитрофуразон и полифосфат, считающиеся опасными канцерогенами. Часто пангасиус содержит кишечную палочку. Ярым гурманам рекомендуют употреблять ее один раз в месяц, предварительно тщательно проварив.
Кафельник тоже попал в перечень самых вредных для здоровья человека рыб из-за огромного содержания ртути. Нельзя есть этот вид беременным, детям, а взрослым мужчинам можно употреблять не больше 100 граммов в месяц и только выловленную в средней Атлантике. В соме много антибиотиков и гормонов, но это касается тех экземпляров, выращиваемых в Азии для продажи. Также опасность может представлять рыба Сарпа-Сальпа.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:28