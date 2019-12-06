Медики назвали продукты, необходимые для здоровья щитовидной железы





Медики отмечают, что для здоровья щитовидной железы в рационе должны присутствовать продукты, богатые йодом и антиоксидантами. Ценным источником йода является морская капуста. Норма указанного пищевого продукта исчисляется одной порцией в неделю. Кроме того, существуют специальные препараты, содержащие названый химических элемент, среди которых и йодированная соль.Рекомендуется включение в питание и яиц. Они содержат необходимые микроэлементы, регулирующие работу гормонов, и селен, который взаимодействует в организме с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Также специалисты советуют обратить внимание на куриное мясо и говядину, содержащих цинк.Положительно на жизнедеятельности щитовидной железы сказываются антиоксиданты. Получить необходимую дозу указанных веществ можно посредством употребления ягод. Полезными для здоровья щитовидной железы также будет йогурт и морепродукты.