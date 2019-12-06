Юрий Лоза прокомментировал слова Раймонда Паулса о “навязчивых” поклонниках из России





Юрий Лоза считает, что нет разницы в поведении поклонников из разных стран, что он успел понять на собственном опыте. Музыкант делит аудиторию на “фанатиков” и обычных зрителей, отметив, что первые имеют привычку бросаться и визжать. Он поставил в пример британцев, которые отличаются чопорностью, но на концерте The Beatles музыкантов дважды или трижды чуть не затоптали. Артист уверен, что реакция зависит от степени фанатизма.Лоза вспомнил, как считающиеся спокойными фанаты из Швеции вынудили уйти со сцены участницу ABBA Агнету Фельтског. Музыкант тоже подвергался мощному напору зрителей, а также встречался с неадекватными личностями, которые преследовали его и дежурили под дверью.