Названы самые важные для посещения места в России





На пятом месте находится Плато Укок на Алтае. Внешне этот регион напоминает Тибет: синее небо, простирающиеся далеко поля, горные вершины, озера и реки. Здесь очень красиво, а местные жители могут рассказать туристам о своих традициях, обычаях и религиозных верованиях, к тому же, на Алтае по-прежнему встречаются шаманы.Четвертая позиция у Ленских столбов в Якутии. Взобравшись на них, открывается шикарный вид на всю округу. Глубокие просторы Лены поражают взор путешественников, а небесная синева подарит невероятные эмоции.На третьем месте Камчатка. Природа этого края прекрасна и всецело поглощает людской разум. На Камчатке имеются гейзеры, вулканы, в тайге встречаются дикие медведи, не забыты и традиции кочевников. Все это постоянно привлекает сюда любителей красоты, желающих насладиться умиротворением и покоем на фоне гор и озер.«Серебро» рейтинга у Петергофа. Этот дворцово-парковый комплекс является самым крупным в мире. Его название переводится как «Дворец Петра», ведь именно первый русский император является основателем Санкт-Петербурга.Первое место в перечне мест, которые нужно посетить в России, стала Красная площадь в Москве. Здесь расположены такие памятные здания, как Кремль и Собор Василия Блаженного. Гулять на Красной площади интересно в любое время, здесь всегда много туристов. Зимой проводят ярмарки с продажами сувениров, также можно покататься на коньках под множество сияющих огней.