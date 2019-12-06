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Названы самые важные для посещения места в России

В России много интересных мест, некоторые из них получили популярность у туристов, приезжающих регулярно туда отдыхать. Эксперты в сфере путешествий назвали самые главные точки страны, которые нужно посетить.
Названы самые важные для посещения места в России

На пятом месте находится Плато Укок на Алтае. Внешне этот регион напоминает Тибет: синее небо, простирающиеся далеко поля, горные вершины, озера и реки. Здесь очень красиво, а местные жители могут рассказать туристам о своих традициях, обычаях и религиозных верованиях, к тому же, на Алтае по-прежнему встречаются шаманы.

Четвертая позиция у Ленских столбов в Якутии. Взобравшись на них, открывается шикарный вид на всю округу. Глубокие просторы Лены поражают взор путешественников, а небесная синева подарит невероятные эмоции.

На третьем месте Камчатка. Природа этого края прекрасна и всецело поглощает людской разум. На Камчатке имеются гейзеры, вулканы, в тайге встречаются дикие медведи, не забыты и традиции кочевников. Все это постоянно привлекает сюда любителей красоты, желающих насладиться умиротворением и покоем на фоне гор и озер.

«Серебро» рейтинга у Петергофа. Этот дворцово-парковый комплекс является самым крупным в мире. Его название переводится как «Дворец Петра», ведь именно первый русский император является основателем Санкт-Петербурга.

Первое место в перечне мест, которые нужно посетить в России, стала Красная площадь в Москве. Здесь расположены такие памятные здания, как Кремль и Собор Василия Блаженного. Гулять на Красной площади интересно в любое время, здесь всегда много туристов. Зимой проводят ярмарки с продажами сувениров, также можно покататься на коньках под множество сияющих огней.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:52

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