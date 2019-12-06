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Врачи сделали Мадонне переливание крови с насыщением озоном

Врачи сделали Мадонне необычную процедуру под названием аутогемотерапия. Она представляет собой переливание крови с последующим насыщением ее озоном, знаменитость сейчас испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Врачи сделали Мадонне переливание крови с насыщением озоном

Мадонна выложила видео этой процедуры в Instagram. Во время нее кровь выкачивается из организма пациента, потом с помощью специального устройства она обогащается озоном, а потом через капельницу попадает обратно в кровеносную систему человека. Эту процедуру поп-звезде провела ее личный остеопат Жан-Мишель Ета. Артистка не прокомментировала свое самочувствие и не рассказала поклонникам, почему решилась на такой курс лечения.

При этом стоит отметить, что недавно Мадонна отменила сразу несколько концертов в рамках своего тура Madame X. Знаменитость сослалась на сильную боль и серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас поп-звезда вынуждена прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать их советы, иначе ее восстановление затянется на долгий период, и ей придется отменить еще несколько выступлений. При этом подробности состояния знаменитости до сих пор неизвестны.

Считается, что Мадонна возобновит свои выступления уже 8 декабря. На этот день у нее запланирован концерт в Филадельфии, и это выступление пока не отменено. Поклонники желают 61-летней певице скорейшего выздоровления и советуют не перенапрягаться без нужды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:19

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