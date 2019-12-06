Появились новые подробности скандала в салоне красоты Ксении Бородиной





Блогер Алена Погребняк рассказала, что ее обидели мастера в салоне телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ксении Бородиной. Она хотела сделать укладку, при этом вела съемку всего происходящего. Затем девушку просто выгнали из заведения, не предоставив желаемые услуги.Позже Ксения Бородина рассказала свою версию истории. По словам звезды проекта "Дом-2", блогер вела себя очень грубо и хамила персоналу, провоцируя скандал. Так девушка, по мнению телеведущей, решила пропиариться за ее счет. Все, кто пожелает так сделать, включая друзей и коллег, добавила Бородина, будут наказаны так же жестко.Теперь же Алена Погребняк рассказала новые подробности произошедшего в салоне. Она отметила, что перед тем, как сесть в кресло, она спросила у мастеров, можно ли ей вести съемку, на что они согласились. Блогер села на укладку, но затем настроение мастеров резко изменилось, и они попросили клиентку уйти без объяснения причин, добавив, чтобы она больше не появлялась в салоне.