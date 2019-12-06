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В Краснодарском крае годовалого ребенка травмировал упавший на него телевизор

В Краснодарском крае на годовалого ребенка упал телевизор, что привело к травме. Как передает пресс-служба ГУ МВД по региону, по данному факту проводится проверка.
В Краснодарском крае годовалого ребенка травмировал упавший на него телевизор

Инцидент произошел 27 ноября в Гулькевичском районе Кубани, где годовалая девочка пострадала после падения телевизора. Ее госпитализировали в реанимацию городской больницы Кропоткина, где медики диагностировали черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в момент получения физических увечий ребенок находился без присмотра. Оказалось, что на девочку упал телевизор, стоявший на тумбочке. Пострадавшую перевели в Краснодар на лечение, а сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту травмирования.

По окончанию проверки полиция вынесет процессуальное решение.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:51

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