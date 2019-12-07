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Любовь Успенская поучаствовала в “обнаженной” фотосессии

Певица Любовь Успенская снялась в “обнаженной” фотосессии. Несколько новых кадров артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Любовь Успенская поучаствовала в “обнаженной” фотосессии

На недавно опубликованных снимках Любовь Успенская запечатлена в вечерних платьях, которые подчеркивают фигуру 65-летней звезды и открывают вид на обнаженные участки тела. Некоторые подписчики сочли вызывающими образы, которые демонстрируют округлости певицы, а также наряд в сетку с эффектом обнаженности. В частности, публика смогла рассмотреть грудь Успенской и ноги, отметив, что ее тело выглядит слишком хорошо для своего возраста. Новые фотографии знаменитости привели к подозрениям в наличии пластических операций.

В последнее время Любовь Успенская часто демонстрирует свое тело, что заметила публика. Однако такие снимки собирают массу комплиментов и негативных комментариев хейтеров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:09

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