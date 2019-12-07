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Пассажирское сиденье для Porsche 935 стоит $10 тысяч

Компания Porsche выпустит специальную версию своего Porsche 911 GT2 RS 935. Этот автомобиль возрождает легендарную модель, участвовавшую в гонках, пассажирское сиденье этой машины будет стоить покупателю 10 тысяч долларов.
Пассажирское сиденье для Porsche 935 стоит $10 тысяч

Porsche 911 GT2 RS 935 выйдет лимитированной версией, поэтому цена авто будет очень высокой. Обычный Porsche 911 GT2 RS имеет ценник в 293 тысячи долларов, а вот новая специальная версия обойдется куда дороже, ее цена составит около 780 тысяч долларов. Многие посчитают, что за такие деньги производитель должен оснастить автомобиль всеми доступными опциями, однако это не так.

Так как Porsche 911 GT2 RS 935 является возрождением легендарной гоночной модели, конструкторы производителя поставили себе целью максимальное приближение к спортивным стандартам. Именно поэтому они стремились снизить вес автомобиля, а в его салоне находится лишь водительское сиденье. Если покупатель захочет, чтобы в его авто было место и для пассажира, он может купить соответствующую опцию, однако она обойдется недешево. За дополнительное сиденье в салоне необходимо будет заплатить 10 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит кресло с карбоновым каркасом и боковой поддержкой.

Без пассажирского сиденья вес Porsche 911 GT2 RS 935 составляет всего 1380 кг. Эксперты отмечают, это отличный показатель для гоночной машины такой мощности.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:08

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