Врачи из Дагестана вылечили суставы пациентки ее жиром





Пациенту медики в поврежденный сустав вводят инъекцию субстанции, которая состоит из жира и плазмы больного. Последний элемент врачи вырабатывают в центрифуге из крови человека, а потом ее совмещают с жировыми клетками.По мнению травматологов, новая технология сможет увеличить процесс функционирования суставов, а полученные из жира пациента клетки положительно влияют на его регенерацию. Инновацию врачи проверили на одной из пострадавших, вскоре она сможет отправиться домой, а специалисты надеются на полноценное ее восстановление.