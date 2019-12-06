Врачи из Дагестана вылечили суставы пациентки ее жиром
В Дагестане создали и используют на практике эксклюзивный способ восстановления поврежденных суставов при помощи жира. Внедрили ее травматологи из Махачкалы.
Пациенту медики в поврежденный сустав вводят инъекцию субстанции, которая состоит из жира и плазмы больного. Последний элемент врачи вырабатывают в центрифуге из крови человека, а потом ее совмещают с жировыми клетками.
По мнению травматологов, новая технология сможет увеличить процесс функционирования суставов, а полученные из жира пациента клетки положительно влияют на его регенерацию. Инновацию врачи проверили на одной из пострадавших, вскоре она сможет отправиться домой, а специалисты надеются на полноценное ее восстановление.
Пациенту медики в поврежденный сустав вводят инъекцию субстанции, которая состоит из жира и плазмы больного. Последний элемент врачи вырабатывают в центрифуге из крови человека, а потом ее совмещают с жировыми клетками.
По мнению травматологов, новая технология сможет увеличить процесс функционирования суставов, а полученные из жира пациента клетки положительно влияют на его регенерацию. Инновацию врачи проверили на одной из пострадавших, вскоре она сможет отправиться домой, а специалисты надеются на полноценное ее восстановление.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:12