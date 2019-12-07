Эксперты рассказали, почему не стоит оставлять автомобили зимой в гараже





Не во всех случаях хранение собственного автомобиля в гаражной коробке положительно скажется на состоянии машины. Желающим приобрести то или иное четырехколесное средство нужно принять во внимание слова владельца, что его авто хранится в гараже.Если нынешние паркинги хорошо отапливаются и оснащены вытяжной вентиляцией, то о гаражах этого сказать нельзя. Как показывает практика, нередко зимой автомобилисты заезжают в такое помещение на грязной машине со снегом и льдом на колесах и брызговиках. Горячий мотор греет воздух и снег в итоге попадает на пол, а ставший влажным воздух становится все более влажным и формируется конденсат. В результате это приводит к коррозии автомобиля.