Олег Газманов заявил, что никогда не помогал взрослым сыновьям деньгами

Олег Газманов прибыл на церемонию вручения премии “Виктория”, чтобы наградить победителя в номинации “Городской романс”. В разговоре с журналистами артист рассказал, что доволен тем, как складывается судьба его сыновей — родного 31-летнего Родиона Газманова и 22-летнего Филиппа Газманова. Певец считает, что его старшему сыну приходится сложнее, поскольку его постоянно сравнивают со знаменитым отцом. Он считает, что наследнику стоило брать псевдоним для сцены. Недавно вышедшая песня “Останься” его сильно впечатлила и растрогала, а также Газманов остался доволен аранжировкой и музыкой. Артист заявил, что сын вырос самодостаточным и добился всего сам, поскольку не получал от родителей денег на музыку или советов в творчестве.Газманов заявил, что сам не имел продюсеров и пресс-секретарей, поэтому желает сыну самостоятельно выбирать свой путь. Младший сын звезды изредка снимается в качестве модели, а также имеет бизнес, с которым отец ему не помогал.