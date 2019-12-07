На детском снимке актриса Равшана Куркова назвала себя «толстуном» года

На опубликованном снимке маленькая Равшана Куркова радостно улыбается с большим бантом на голове. Актриса подписала фото хештегами: «#КогдаЩекиБылиБольшими #МамкинМолодец #БантСчастья #ВсеТеЖеБрови #ТолстунГода». Поклонники от такого кадра растрогались и написали огромное количество положительных и восторженных комментариев. «Какая булочка сладкая»; «Только брови узнаваемы!» - умилялись фанаты. Бывший супруг актрисы Артем Ткаченко шутливо высказался: «Помню тебя такой».Сейчас Равшана Куркова может похвастаться идеальными формами. Однако, по словам актрисы, так было не всегда. В определенный период она начала сильно поправляться. Тогда и решила она активно заняться спортом и пересмотрела свое питание. Актриса рассказала, что сейчас она сильнее и выносливее, чем 15 лет назад, и ей нравится, как она себя чувствует и как выглядит.