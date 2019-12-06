Выход первого iPhone увеличил количество травм головы





Современные гаджеты из-за широкого спектра функций привлекают все больше внимания со стороны обычных людей во время их повседневной жизни. Ученые предположили, что с ростом числа смартфонов увеличилось количество травм, полученных из-за отвлечения внимания на устройство. Специалисты проанализировали 2000 случаев, имевших место в США с 1998 по 2017 год. Было установлено, что до конца 2000-х число травм головы из-за смартфонов росло плавно, но в 2007 году все изменилось.Именно тогда вышел iPhone – первый массовой телефон с сенсорным экраном, не требующий управления стилусом. Начиная с этого года число травм головы, связанных с использованием гаджетов, начало резко увеличиваться. Наибольший прирост таких случаев был зафиксирован в 2009 году.В последующие периоды увеличения числа травм головы из-за использования смартфонов, планшетов, «умных» часов и других гаджетов продолжает неуклонно расти. Ученые связывают это с расширением ассортимента подобных устройств. Сейчас многие люди одновременно носят с собой смартфон, «умные» часы, беспроводные наушники и переносные батареи. Вся эта техника отвлекает их внимание.