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Названы способы защитить банковскую карту от кражи денег

Эксперты рассказали, как защитить банковскую карту от кражи денег. Выяснилось, что зачастую мошенники пользуются неправильным хранением карт и невнимательностью их владельцев.

Специалисты выяснили, что большинство граждан хранят свои карты в кошельке, что является небезопасным. В случае кражи есть риск лишится всех денег сразу. При наличии нескольких “кредиток” важно держать их рядом, чтобы у мошенников было меньше шансов считать с них информацию. Рядом с картой нельзя хранить пароли, поскольку это даст злоумышленнику возможность похитить средства. В результате опроса выяснилось, что 59% граждан хранят карты в кошельке, 19% — в визитнице, а 11% предпочитают карман или сумку, что тоже опасно. В таком случае высока вероятность того, что карта сломается, потеряется или размагнитится. Лишь 2% носят “кредитки” в кредитницах или специальных футлярах, что является правильным решением.

Эксперты советуют не передавать карту третьим лицам, рассчитываться за покупки самостоятельно и прикрывать ее рукой, чтобы мошенники не смогли ее сфотографировать. Следует установить оповещения по операциям, чтобы избежать повторного списывания средств, а также не доверять интернет-ресурсам, где необходимо вводить данные. Опасаться следует псевдозвонков из банка и поддельных банкоматов.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:25

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