Сосо Павлиашвили посоветовал Раймонду Паулсу ценить фанатов





По словам Сосо Павлиашвили, отношение фаната к своему кумиру является важной частью взаимодействия между ним и артистом. Именно поэтому певцам и композиторам необходимо с пониманием относиться к потребности поклонников высказать свою благодарность и почтение тому или иному исполнителю. «За это нужно благодарить Бога», - уверен знаменитость.Отдельно Сосо Павлиашвили затронул тему цветов. Артист считает, что если человек передает своему кумиру букет – от него нельзя отказываться. На такой шаг идут далеко не все поклонники, а многие люди на это и вовсе тратят последние деньги. Подобный жест вызывает исключительно уважение и взаимную симпатию, уверен исполнитель. Такие моменты могут на долго остаться в памяти. При этом знаменитость отметил, что он ни в коем случае не критикует композитора, ведь у него может быть совсем другое мнение.Напомним, недавно Раймонд Паулс признался, что внимание со стороны поклонников иногда приносит ему дискомфорт. Российский фанатов композитор назвал чересчур навязчивыми и отметил, что после общения с ними у него осталось несколько неприятных воспоминаний.