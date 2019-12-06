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Сосо Павлиашвили посоветовал Раймонду Паулсу ценить фанатов

Известный артист Сосо Павлиашвили высказался относительно повышенного внимания к звездам со стороны фанатов. Певец посоветовал композитору Раймонду Паулсу ценить своих поклонников, ведь они искренне выражают свои эмоции относительно его творчества.
Сосо Павлиашвили посоветовал Раймонду Паулсу ценить фанатов

По словам Сосо Павлиашвили, отношение фаната к своему кумиру является важной частью взаимодействия между ним и артистом. Именно поэтому певцам и композиторам необходимо с пониманием относиться к потребности поклонников высказать свою благодарность и почтение тому или иному исполнителю. «За это нужно благодарить Бога», - уверен знаменитость.

Отдельно Сосо Павлиашвили затронул тему цветов. Артист считает, что если человек передает своему кумиру букет – от него нельзя отказываться. На такой шаг идут далеко не все поклонники, а многие люди на это и вовсе тратят последние деньги. Подобный жест вызывает исключительно уважение и взаимную симпатию, уверен исполнитель. Такие моменты могут на долго остаться в памяти. При этом знаменитость отметил, что он ни в коем случае не критикует композитора, ведь у него может быть совсем другое мнение.

Напомним, недавно Раймонд Паулс признался, что внимание со стороны поклонников иногда приносит ему дискомфорт. Российский фанатов композитор назвал чересчур навязчивыми и отметил, что после общения с ними у него осталось несколько неприятных воспоминаний.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48

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