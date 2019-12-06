Польские СМИ заявили об угрозе НАТО со стороны российского гиперзвукового комплекса "Кинжал"





В Польше рассчитали, что Россия в состоянии уничтожить полстраны, используя исключительно ракеты РК “Кинжал”. Эксперты сумели установить, что данное оружие плохо описывается термином “гиперзвуковой”, поскольку снаряды осуществляют движение по баллистической траектории, несмотря на то, что пуск производится с воздушного носителя. В случае неудачного перехвата это оружие в состоянии полностью уничтожить ключевые военные объекты. Массированный удар поляки считают наиболее опасным.В стране опасаются того, что “Кинжал” могут оснастить ядерными боеголовками, что увеличит ущерб от одного попадания. При этом пуск ракеты возможно производить даже за тысячи км.