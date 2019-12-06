Мария Круглыхина впала в ностальгию по Сергею Адоевцеву
Мария Круглыхина достала старые фото, которые заставили ее окунуться в прошлое. Эти фото напомнили ей о бывшем муже Сергее Адоевцеве. После увиденных снимков одну из глав книги она хочет посвятить своим старым отношениям.
Мария и Сергей сыграли свадьбу еще в 2010 году в «Дом-2», а сразу после они покинули проект. У пары родилась дочь, которую назвали Лизой. Однако через шесть лет Круглыхина и Адоевцев развелись. Стоит отметить, что история их разрыва была весьма некрасивой, потому что муж забрал у своей жены не только машину и бытовую технику, но даже собаку. А вот своей дочери он никогда и не думал помогать.
Спустя год Мария во второй раз вышла замуж за Михаила Зайцева, с ним она живет и сегодня, но вот своего бывшего супруга все равно иногда вспоминает.
Круглыхина отметила, что на одном из снимков запечатлена их поездка в Париж, о которой они мечтали. Тогда им очень хотелось вместе забраться на Эйфелеву башню, но они этого так и не сделали. В итоге не сбылись их и многие другие общие мечты, которые касались жизни. Скорее всего, просто не судьба была, отметила Мария.
Тем не менее, Мария Круглыхина подчеркнула, что все пережитое точно было не зря, ведь ей есть о чем написать в своей новой книге.
Мария и Сергей сыграли свадьбу еще в 2010 году в «Дом-2», а сразу после они покинули проект. У пары родилась дочь, которую назвали Лизой. Однако через шесть лет Круглыхина и Адоевцев развелись. Стоит отметить, что история их разрыва была весьма некрасивой, потому что муж забрал у своей жены не только машину и бытовую технику, но даже собаку. А вот своей дочери он никогда и не думал помогать.
Спустя год Мария во второй раз вышла замуж за Михаила Зайцева, с ним она живет и сегодня, но вот своего бывшего супруга все равно иногда вспоминает.
Круглыхина отметила, что на одном из снимков запечатлена их поездка в Париж, о которой они мечтали. Тогда им очень хотелось вместе забраться на Эйфелеву башню, но они этого так и не сделали. В итоге не сбылись их и многие другие общие мечты, которые касались жизни. Скорее всего, просто не судьба была, отметила Мария.
Тем не менее, Мария Круглыхина подчеркнула, что все пережитое точно было не зря, ведь ей есть о чем написать в своей новой книге.