Мария Круглыхина впала в ностальгию по Сергею Адоевцеву





Мария и Сергей сыграли свадьбу еще в 2010 году в «Дом-2», а сразу после они покинули проект. У пары родилась дочь, которую назвали Лизой. Однако через шесть лет Круглыхина и Адоевцев развелись. Стоит отметить, что история их разрыва была весьма некрасивой, потому что муж забрал у своей жены не только машину и бытовую технику, но даже собаку. А вот своей дочери он никогда и не думал помогать.Спустя год Мария во второй раз вышла замуж за Михаила Зайцева, с ним она живет и сегодня, но вот своего бывшего супруга все равно иногда вспоминает.Круглыхина отметила, что на одном из снимков запечатлена их поездка в Париж, о которой они мечтали. Тогда им очень хотелось вместе забраться на Эйфелеву башню, но они этого так и не сделали. В итоге не сбылись их и многие другие общие мечты, которые касались жизни. Скорее всего, просто не судьба была, отметила Мария.Тем не менее, Мария Круглыхина подчеркнула, что все пережитое точно было не зря, ведь ей есть о чем написать в своей новой книге.