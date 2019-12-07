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Учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития рака

Зарубежные учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития рака. Полученные данные будут направлены на поиск способов прогнозировать вероятность возникновения онкологического заболевания.

В ходе исследования учёные выявили, что на наследственный риск возникновения ракового заболевания влияют не только нарушения работы генов-супрессоров опухолей и наличие мутационных процессов, вызывающих активацию онкогенов, но и специальная вариация генетического кода в ДНК, которая регулирует активность указанных генов. Специалисты изучили более 6 млн таких вариаций в 13 различных тканях организма и обнаружили, что они действуют в совокупности, создавая «центры контроля». Зарубежные учёные отмечают, что небольшие генетические изменения незначительно влияют на риск развития злокачественных опухолей, однако исследование выявленных генетических вариантов позволит понять различия в случаях заболевания раком, которые не удавалось объяснить до этого.

Последующие направления в исследовании будут затрагивать разработку искусственного интеллекта (ИИ), способного прогнозировать риск развития онкологического заболевания и выявлять «центры контроля», что послужит основанием для формирования новой методики лечения рака.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 01:04

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