Учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития рака





В ходе исследования учёные выявили, что на наследственный риск возникновения ракового заболевания влияют не только нарушения работы генов-супрессоров опухолей и наличие мутационных процессов, вызывающих активацию онкогенов, но и специальная вариация генетического кода в ДНК, которая регулирует активность указанных генов. Специалисты изучили более 6 млн таких вариаций в 13 различных тканях организма и обнаружили, что они действуют в совокупности, создавая «центры контроля». Зарубежные учёные отмечают, что небольшие генетические изменения незначительно влияют на риск развития злокачественных опухолей, однако исследование выявленных генетических вариантов позволит понять различия в случаях заболевания раком, которые не удавалось объяснить до этого.Последующие направления в исследовании будут затрагивать разработку искусственного интеллекта (ИИ), способного прогнозировать риск развития онкологического заболевания и выявлять «центры контроля», что послужит основанием для формирования новой методики лечения рака.