Обновленный кроссовер Audi Q2 представят в 2020 году
Обновленный компактный кроссовер Audi Q2 был замечен во время прохождения тестов. Автомобиль получит незначительные изменения в своем дизайне и более современное оснащение салона, новинку представят во второй половине 2020 года.
Фотошпионам удалось запечатлеть обновленный кроссовер Audi Q2 во время прохождения тестов на заснеженных дорогах. Передняя и задняя части авто покрыты камуфляжем, однако эксперты смогли разглядеть перемены во внешнем виде автомобиля. Модель получит новую головную светодиодную оптику, она, скорее всего, будет доступна уже в базе. Также стоит отметить передний и задний бампер, их дизайн тоже изменился. Перемены коснулись и порогов. Также стоит отметить новые стильные колесные диски.
Кроссовер Audi Q2 получит модернизированный салон, однако подробностей на этот счет пока мало. Считается, что на авто установят раздельные мультимедийный экран и дисплей для управления климатической системой. Приборная панель должна быть цифровой. Водитель получит доступ к разным графическим и программным функциям управления автомобилем.
Информации о моторной гамме кроссовера Audi Q2 пока нет. Известно лишь то, что гибридная версия модели должна получить 48-вольтный стартер-генератор. Такие комплектации авто будут иметь более высокие показатели мощности. Немецкий автопроизводитель должен представить новинку в течение второй половины 2020 года.
Фотошпионам удалось запечатлеть обновленный кроссовер Audi Q2 во время прохождения тестов на заснеженных дорогах. Передняя и задняя части авто покрыты камуфляжем, однако эксперты смогли разглядеть перемены во внешнем виде автомобиля. Модель получит новую головную светодиодную оптику, она, скорее всего, будет доступна уже в базе. Также стоит отметить передний и задний бампер, их дизайн тоже изменился. Перемены коснулись и порогов. Также стоит отметить новые стильные колесные диски.
Кроссовер Audi Q2 получит модернизированный салон, однако подробностей на этот счет пока мало. Считается, что на авто установят раздельные мультимедийный экран и дисплей для управления климатической системой. Приборная панель должна быть цифровой. Водитель получит доступ к разным графическим и программным функциям управления автомобилем.
Информации о моторной гамме кроссовера Audi Q2 пока нет. Известно лишь то, что гибридная версия модели должна получить 48-вольтный стартер-генератор. Такие комплектации авто будут иметь более высокие показатели мощности. Немецкий автопроизводитель должен представить новинку в течение второй половины 2020 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:50