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На ноге Светланы Лободы увидели «шестой» палец

На ноге Светланы Лободы заметили некую аномалию - «шестой« палец. Бурные обсуждения фанатов начались после появления фотографии, посвященной ее новой песне.
На ноге Светланы Лободы увидели «шестой» палец

Известная певица выпустила новую композицию под названием «Новый Рим». К треку звезда выпустила обложку, на которой изображена так, что якобы пытается поцеловать собственную ногу. Внимательно присмотревшись, можно увидеть, что на ее конечности шесть пальцев, а не пять. Сейчас подписчики обсуждают данный момент, считая, что при корректировке снимка плохо потрудились редакторы. Сама Светлана Лобода пока не прокомментировала этот момент.

Не так давно певица приняла участие в съемках нового клипа Тилля Линдеманна. До сих пор не прекращаются слухи, что у нее роман с немецким музыкантом. Год назад у Лободы родилась дочь, которую она назвала Тильдой. Имя отца знаменитость не раскрывает.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:32

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