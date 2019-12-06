На ноге Светланы Лободы увидели «шестой» палец

Известная певица выпустила новую композицию под названием «Новый Рим». К треку звезда выпустила обложку, на которой изображена так, что якобы пытается поцеловать собственную ногу. Внимательно присмотревшись, можно увидеть, что на ее конечности шесть пальцев, а не пять. Сейчас подписчики обсуждают данный момент, считая, что при корректировке снимка плохо потрудились редакторы. Сама Светлана Лобода пока не прокомментировала этот момент.Не так давно певица приняла участие в съемках нового клипа Тилля Линдеманна. До сих пор не прекращаются слухи, что у нее роман с немецким музыкантом. Год назад у Лободы родилась дочь, которую она назвала Тильдой. Имя отца знаменитость не раскрывает.