Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой"





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно только в конце ноября призналась, что беременна, и она вместе с Иосифом Оганесяном ждет рождения первенца. Тогда пару поспешили поздравить все коллеги по реалити-шоу, однако затем ситуация поменялась. Саша Черно продолжила ссориться с коллективом, что решили обсудить эксперты и проектанты в очередном выпуске программы "Бородина против Бузовой".Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров во время эфира обвинил Сашу Черно и Иосифа Оганесяна в том, что они умалчивают свои проблемы. Якобы, когда между ними возникает недопонимание, они сразу же переключают внимание на коллег, чтобы показать таким образом, что у них все хорошо. Саша Черно подобных замечаний не выдержала и просто убежала из студии в истерике. Успокоить ее попытался Влад Кадони, поинтересовавшись, почему она так расстроилась.Саша Черно отметила, что ей не дают высказаться, хотя они с Иосифом Оганесяном, по словам звезды, решили свои проблемы, сплотил их ребенок и девушка не скрывает этого, однако никто не верит в это. Иосиф Оганесян, тем не менее, остался в студии, защищая свою честь и возлюбленную.