Ученые доказали, что одноклеточный организм способен к мышлению
Американские ученые повторили эксперимент 100-летней давности и сделали неожиданное для науки открытие. Специалисты доказали, что одноклеточный организм, например, инфузория, способен к мышлению и памяти.
Больше 100 лет назад зоолог Гербер Спенсер Дженнингс провел свой знаменитый эксперимент. Он пытался скормить инфузории красную краску, вызывающую у одноклеточного раздражение. Первой реакцией организма было изменение положения тела. Если это не помогало, то он менял направление движения своих волосков, отвечающих за сбор пищи. Если раздражение продолжалось – организм полностью менял свое местоположение. На протяжении десятилетий ученые пытались повторить этот эксперимент и терпели неудачу. Из-за этого его выводы были признаны ошибочными.
Недавно ученый Джереми Гунаварден установил, что его коллеги использовали неправильный вид инфузории. Он нашел необходимых одноклеточных и приступил к экспериментам. Красную краску он заменил на пластиковые шарики, вызывающие еще более сильное раздражение. Впервые со времен Гербера Спенсера Дженнингса эксперимент дал аналогичный результат. Ученый отмечает, что наличие мышления и памяти у одноклеточных позволит науке продвинутся во многих направлениях, ведь жизнь развивалась именно из таких организмов. Эти знания относительно отдельных клеток можно будет использовать даже для лечения рака.
Больше 100 лет назад зоолог Гербер Спенсер Дженнингс провел свой знаменитый эксперимент. Он пытался скормить инфузории красную краску, вызывающую у одноклеточного раздражение. Первой реакцией организма было изменение положения тела. Если это не помогало, то он менял направление движения своих волосков, отвечающих за сбор пищи. Если раздражение продолжалось – организм полностью менял свое местоположение. На протяжении десятилетий ученые пытались повторить этот эксперимент и терпели неудачу. Из-за этого его выводы были признаны ошибочными.
Недавно ученый Джереми Гунаварден установил, что его коллеги использовали неправильный вид инфузории. Он нашел необходимых одноклеточных и приступил к экспериментам. Красную краску он заменил на пластиковые шарики, вызывающие еще более сильное раздражение. Впервые со времен Гербера Спенсера Дженнингса эксперимент дал аналогичный результат. Ученый отмечает, что наличие мышления и памяти у одноклеточных позволит науке продвинутся во многих направлениях, ведь жизнь развивалась именно из таких организмов. Эти знания относительно отдельных клеток можно будет использовать даже для лечения рака.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:59