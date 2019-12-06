Ученые доказали, что одноклеточный организм способен к мышлению





Больше 100 лет назад зоолог Гербер Спенсер Дженнингс провел свой знаменитый эксперимент. Он пытался скормить инфузории красную краску, вызывающую у одноклеточного раздражение. Первой реакцией организма было изменение положения тела. Если это не помогало, то он менял направление движения своих волосков, отвечающих за сбор пищи. Если раздражение продолжалось – организм полностью менял свое местоположение. На протяжении десятилетий ученые пытались повторить этот эксперимент и терпели неудачу. Из-за этого его выводы были признаны ошибочными.Недавно ученый Джереми Гунаварден установил, что его коллеги использовали неправильный вид инфузории. Он нашел необходимых одноклеточных и приступил к экспериментам. Красную краску он заменил на пластиковые шарики, вызывающие еще более сильное раздражение. Впервые со времен Гербера Спенсера Дженнингса эксперимент дал аналогичный результат. Ученый отмечает, что наличие мышления и памяти у одноклеточных позволит науке продвинутся во многих направлениях, ведь жизнь развивалась именно из таких организмов. Эти знания относительно отдельных клеток можно будет использовать даже для лечения рака.