Дочь Ксении Бородиной Теона призналась, что очень боится быть беременной

Телеведущая Ксения Бородина показала очередное забавное видео с участием дочери Теоны. Девочка со слезами на глазах признается, что хочет навсегда остаться маленькой, а вот взрослеть не желает. На вопрос мамы, почему, она отвечает, что очень боится быть беременной. Тогда Бородина рассказывает наследнице, что быть беременной - это очень хорошо, и они с папой очень надеются, что малышка вырастет, получит образование, встретит хорошего мужчину и выйдет замуж, а затем будет беременной.Доводы Ксении Бородиной оказались для Теоны неубедительными, тогда телеведущая постаралась объяснить 3-летней Теоне, что в ближайшие 20 лет ей точно не стать беременной, а потому переживать не за что. Примечательно, что звезда проекта "Дом-2" и бизнесмен Курбан Омаров уже купили квартиры для наследниц в Москве. Ксения Бородина в интервью на программе "Алена, блин" рассказала, что она хочет поддержать своих дочерей, ведь не знает, кого они выберут в мужья, а "подушка безопасности" у них всегда должна быть.