Маргирита Ларченко рассказала, чтобы попасть в «Дом-2», нужно понравиться главному продюсеру
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Маргарита Ларченко ответила на один из самых каверзных вопросов о телестройке. По ее словам, чтобы стать полноценным участником шоу, нужно очень сильно понравиться его главному продюсеру.
Маргарита Ларченко не хочет возвращаться в «Дом-2», хотя ее не раз уже приглашали обратно. Но о том, как все организовано на проекте, бывшая участница рассказывает очень даже охотно. Она с ответами, которые больше всего волнуют поклонников «Дом-2» сняла видео и разместила его в Сети.
Девушка рассказала, что даже если человек и знаком с кем-то, кто уже является участником «Дом-2», то все равно нет абсолютной гарантии, что его возьмут в проект. Все кастинги, которые проходят будущие участники, являются абсолютно бесплатными.
Однако быть среди тех, кого ежедневно показывают по телевизору, оказывается не так уж и просто. В любом случае нужно достаточно сильно заинтересовать кастинг-менеджеров, но быть симпатичным главному продюсеру. Тем не менее главное решение все еще остается за участниками, поэтому важно, что они скажут во время собрания на лобном месте.
Маргарита Ларченко не хочет возвращаться в «Дом-2», хотя ее не раз уже приглашали обратно. Но о том, как все организовано на проекте, бывшая участница рассказывает очень даже охотно. Она с ответами, которые больше всего волнуют поклонников «Дом-2» сняла видео и разместила его в Сети.
Девушка рассказала, что даже если человек и знаком с кем-то, кто уже является участником «Дом-2», то все равно нет абсолютной гарантии, что его возьмут в проект. Все кастинги, которые проходят будущие участники, являются абсолютно бесплатными.
Однако быть среди тех, кого ежедневно показывают по телевизору, оказывается не так уж и просто. В любом случае нужно достаточно сильно заинтересовать кастинг-менеджеров, но быть симпатичным главному продюсеру. Тем не менее главное решение все еще остается за участниками, поэтому важно, что они скажут во время собрания на лобном месте.