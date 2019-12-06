Виктор Чайка назвал причины развода с женой после 27 лет брака

Как вспоминает композитор, с будущей женой он познакомился в школе и встречался с ней довольно продолжительное время. Когда они стали более близкими людьми, Ирина не могла определенное время трудоустроиться в Москве в связи с отсутствием прописки. Чтобы исправить это, она фиктивно вышла замуж за друга Чайки, а потом воссоединилась с ним и родила сына от музыканта. Все это время он был рядом и как мог поддерживал и помогал, не давая сомнений в своей надежности. Через время Ирину Борисову начало раздражать сотрудничество мужа с Татьяной Овсиенко, она сильно невзлюбила певицу, для которой Виктор Чайка писал песни. Потом композитор заметил пропажу денег из дома. Супруга уже не скрывала недовольства в отношении него, и музыкант принял решение развестись с ней, что далось ему очень тяжело, потому как осознавал, будто бы теряет часть себя.Виктор Чайка три года живет в другом браке с 28-летней поэтессой Полиной Сигал. После знакомства пара довольно долго встречалась и лишь потом узаконила свои отношения. Новая жена ждет от композитора ребенка, сам артист не забывает про детей от прежних любовных союзов и общается с ними.