Виктор Шароваров раскрыл детали самого незабываемого интима с бывшей





В новом номере издания «Дом-2», который выйдет в декабре, звезды проекта открыли секрет о самых горячих интимных связях в Новый год. Например, Виктор Шароваров отметил, что самая горячая ночь в его жизни была у него с бывшей женой. Он рассказал, что в преддверии Нового года собирался сделать своей любимой женщине предложение руки и сердца. Однако, чтобы ей этот момент точно запомнился, он решил сначала с ней поругаться, а во время примирения сказать о том, что хотел бы провести вместе с ней всю оставшуюся жизнь. Шароваров подчеркнул, что у девушки даже была истерика.Виктор рассказал, что после сильного скандала устроил романтический вечер и даже зажег свечи. В такой интимной атмосфере молодой человек и предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Виктор Шароваров сказал, что после того, как ему ответили «да», с этой девушкой у него и была интимная связь.