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Ученые обнаружили область мозга, хранящую в одном месте все эмоции

Итальянские ученые обнаружили очень важную область мозга, позволяющую изучать человеческие эмоции. Она хранит в одном месте все переживания человека, поэтому, изучая е, наука сможет найти решение многих психических проблем.
Ученые обнаружили область мозга, хранящую в одном месте все эмоции

Речь про височно-теменное соединение в головном мозге. Оказывается, в этой части органа хранятся практически все эмоции человека, поэтому следить за ними можно системно и комплексно. Для доказательства этой гипотезы ученые разделили добровольцев на две группы. Первые смотрели фильм «Форрест Гамп» и заполняли анкету, где описывали свою реакцию на конкретные сцены: эмоции и их интенсивность. Вторая группа также смотрела данную картину, однако активность их мозга отслеживалась с помощью МРТ.

Магнитно-резонансная томограмма показала, что в височно-теменном соединении действительно хранятся все эмоции человека. В зависимости от того, какая активность происходит в этой части мозга, ученые смогут устанавливать состояние пациента. Такую методику можно будет использовать для лечения самых разных психических заболеваний: начиная от серьезной депрессии и заканчивая фобиями.

Итальянские ученые отмечают, что это важный шаг в развитии психиатрии. Такое открытие приближает ее к другим отраслям медицины, работающим с конкретными органами и тканями. Теперь эмоции и сознание человека перестанут быть чем-то эфемерным, а приобретут физическую оболочку.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:40

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