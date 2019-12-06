Ученые обнаружили область мозга, хранящую в одном месте все эмоции





Речь про височно-теменное соединение в головном мозге. Оказывается, в этой части органа хранятся практически все эмоции человека, поэтому следить за ними можно системно и комплексно. Для доказательства этой гипотезы ученые разделили добровольцев на две группы. Первые смотрели фильм «Форрест Гамп» и заполняли анкету, где описывали свою реакцию на конкретные сцены: эмоции и их интенсивность. Вторая группа также смотрела данную картину, однако активность их мозга отслеживалась с помощью МРТ.Магнитно-резонансная томограмма показала, что в височно-теменном соединении действительно хранятся все эмоции человека. В зависимости от того, какая активность происходит в этой части мозга, ученые смогут устанавливать состояние пациента. Такую методику можно будет использовать для лечения самых разных психических заболеваний: начиная от серьезной депрессии и заканчивая фобиями.Итальянские ученые отмечают, что это важный шаг в развитии психиатрии. Такое открытие приближает ее к другим отраслям медицины, работающим с конкретными органами и тканями. Теперь эмоции и сознание человека перестанут быть чем-то эфемерным, а приобретут физическую оболочку.