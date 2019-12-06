Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко поссорился с Владом Кадони





Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко считаются самыми скандальными на реалити-шоу. "Бренды" каждый раз вступают в перепалку с теми, кто живет рядом, а Рапунцель-старшая даже грозила оппонентам ударить их сковородой, при этом списывая все на беременность и гормоны.Тем не менее, неожиданно для всех на Лобном месте Дмитрий Дмитренко встал на защиту Андрея Шабарина. Телеведущий Влад Кадони стал критиковать супруга Розалии Райсон, однако муж Рапунцель даже поссорился с экстрасенсом, который сначала попросил Дмитренко не перебивать его, а затем и вовсе практически вышел из себя.