Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко поссорился с Владом Кадони
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко поссорился с телеведущим Владом Кадони во время собрания на Лобном месте. Супруг Ольги Рапунцель встал на защиту Андрея Шабарина, которого критиковал экстрасенс, но в итоге мужчины не договорились.
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко считаются самыми скандальными на реалити-шоу. "Бренды" каждый раз вступают в перепалку с теми, кто живет рядом, а Рапунцель-старшая даже грозила оппонентам ударить их сковородой, при этом списывая все на беременность и гормоны.
Тем не менее, неожиданно для всех на Лобном месте Дмитрий Дмитренко встал на защиту Андрея Шабарина. Телеведущий Влад Кадони стал критиковать супруга Розалии Райсон, однако муж Рапунцель даже поссорился с экстрасенсом, который сначала попросил Дмитренко не перебивать его, а затем и вовсе практически вышел из себя.
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко считаются самыми скандальными на реалити-шоу. "Бренды" каждый раз вступают в перепалку с теми, кто живет рядом, а Рапунцель-старшая даже грозила оппонентам ударить их сковородой, при этом списывая все на беременность и гормоны.
Тем не менее, неожиданно для всех на Лобном месте Дмитрий Дмитренко встал на защиту Андрея Шабарина. Телеведущий Влад Кадони стал критиковать супруга Розалии Райсон, однако муж Рапунцель даже поссорился с экстрасенсом, который сначала попросил Дмитренко не перебивать его, а затем и вовсе практически вышел из себя.