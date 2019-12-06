"Вой собаки": Хейтеры жестко раскритиковали новый хит Ольги Бузовой





Телеведущая и певица Ольга Бузова постоянно работает над своим репертуаром, представляя новые хиты. Звезда считает, что ее песни достойны первых строчек хит-парадов и с нетерпением каждый раз ждет поддержки со стороны своих фанатов. Тем не менее, последний хит певицы явно не понравился не только фолловерам, но и хейтерам.Хейтеры попросили, чтобы Ольга Бузова "больше даже не пыталась петь", назвав ее композицию "воем собаки", а также отметили, что новая песня телеведущей "вызывает стойкий рвотный рефлекс". Даже преданные поклонники не смогли защитить своего кумира, а вот хейтеры продолжают упражняться в остроумии, оставляя критику в ее адрес в соцсетях.