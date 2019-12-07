Алла Пугачева помолодела на 30 лет благодаря дерзкому макияжу





6 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма, посвященного юбилейному концерту Аллы Пугачевой. Режиссером картины выступает Татьяну Гулина. С ней Примадонна провела вечер перед предстоящей премьерой. «Что день грядущий нам готовит?» - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.Для встречи с Татьяной Гулиной Алла Пугачева выбрала черный свитер и массивный медальон на шее. Примадонна отдала предпочтение дерзкому макияжу, благодаря чему на фото она выглядит на 30 лет моложе. Об этом заявили поклонники знаменитости, отметившие, что стилист артистки отлично справился со своей задачей. Другие же отметили, что в последнее время певица выглядит замечательно и вызывает зависть даже среди более молодых коллег.При этом подписчики Аллы Пугачевы отметили, что Примадонна определенно волнуется из-за предстоящей премьеры фильма, посвященного ее юбилейному концерту. По словам поклонником артистки, это важный для нее день, поэтому к нему необходимо хорошо подготовится. Другие же уверены в том, что картина будет иметь огромный успех среди зрителей.