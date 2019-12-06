Snap и Gucci выпустили очки дополненной реальности
Бренды Snap и Gucci презентовали очки дополненной реальности Spectacles 3. В работе над дизайном им помог режиссер Хармони Корин.
Креативному внешнему виду компании обязаны именно Корину, который во время работы использовал отсылки к своей новой кинокартине. Сняли ее при помощи очков Spectacles 3, а также дополнили 3D-эффектами. Как высказался режиссер после выпуска аксессуара, солнцезащитные очки смогли заполнить «сверхличную вселенную» и создали «мультисенсорное восприятие Дак-Дака».
Spectacles 3 получили двойную камеру для осуществления 3D-съемки. В процессе просмотра фильмов с помощью очков появляется впечатление глубины. Помимо того, новые технологии дают возможность совместить реальные объекты с обычными изображениями. Продажи продукта Gucci и Snap уже начались.
Креативному внешнему виду компании обязаны именно Корину, который во время работы использовал отсылки к своей новой кинокартине. Сняли ее при помощи очков Spectacles 3, а также дополнили 3D-эффектами. Как высказался режиссер после выпуска аксессуара, солнцезащитные очки смогли заполнить «сверхличную вселенную» и создали «мультисенсорное восприятие Дак-Дака».
Spectacles 3 получили двойную камеру для осуществления 3D-съемки. В процессе просмотра фильмов с помощью очков появляется впечатление глубины. Помимо того, новые технологии дают возможность совместить реальные объекты с обычными изображениями. Продажи продукта Gucci и Snap уже начались.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:57