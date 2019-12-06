Королевский биограф Анджела Левайн назвала настоящую причину ссоры принцев Уильяма и Гарри





Около года назад в СМИ начали писать о том, что принцы Гарри и Уильям поссорились, а в одном из интервью герцог Сассекский заявил, что у них с братом разошлись жизненные пути. Биограф Анджела Левайн связывает это с событиями, произошедшими в детстве представителей королевской семьи. Несмотря на небольшую разницу в возрасте старший из братьев очень ответственно относился к своей роли и старался защищать младшего. Также ему досталась роль конфидента принцессы Дианы, когда ее отношения с принцем Чарльзом подошли к концу. Нередко герцог Кембриджский в прошлом утешал свою мать, что давалось ему непросто, но очень сблизило его с родительницей. Принц Гарри оказывался вне доверия, что заставило его ревновать, но неприязнь он скрывал довольно долго. Опека старшим братом привела к тому, что он страдал от “командования”, а окончательная ссора состоялась после его решения жениться на Меган Маркл.Принц Уильям не поддержал выбор младшего брата, на что тот ответил выходом из всех благотворительных проектов, которые они курировали вместе. Также герцог Сассекский решил переехать с территории Кенсингтонского дворца и видится с родственником все реже.