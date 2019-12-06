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Альбина Джанабаева убедила сына Дениса сняться с ней в клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим. Мамы»

Известная российская певица Альбина Джанабаева рассказала о том, что ее сын Денис избегает публичности и даже не имеет страницы в социальных сетях. Несмотря на это артистка убедила наследника снятся вместе с ней в клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим. Мамы».
Альбина Джанабаева убедила сына Дениса сняться с ней в клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим. Мамы»

Альбина Джанабаева отметила, что эта история является семейной, поэтому о ней никто не знает. Изначально Денис Клявер выпустил клип «Когда ты станешь большим», а позже ему пришла идея записать специальные версии видео вместе с отцами и матерями. Первым выбор пал на работу «Когда ты станешь большим. Папы». В нем приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Валерия Меладзе. При этом сын Денис по привычке отказал отцу и тот был вынужден сниматься в одиночестве.

Чуть позже дело дошло до версии клипа с мамами. В этот момент Альбина Джанабаева решила пойти на хитрость. Она сначала показала вариант с отцами и спросила у сына, нравится ли ему работа. Денис признался, что клип очень красивый и трогательный. В этот момент артистка заявила наследнику, что знает его позицию, поэтому примет участие в съемках сама, как и Валерий Меладзе. После таких слов сердце сына не выдержало, и он заявил: «Ну ладно, мам, я снимусь с тобой». Певица была крайне этому рада.

Также Альбина Джанабаева отмечает, что поражается отношением Дениса к социальным сетям. Звезда признается, что в этом вопросе ей есть чему поучится у своего сына.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:03

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